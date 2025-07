Envolvidos em briga de trânsito, motorista e PM dão versões sobre agressões

Um policial militar de folga foi afastado após agredir uma mulher em Taguatinga (DF), em um caso que começou com uma discussão no trânsito e evoluiu para violência física dentro da garagem de um condomínio. O incidente ocorreu em maio, mas as imagens só viralizaram recentemente.



De acordo com a vítima, a mulher, a discussão começou quando o motorista, um PM, buzinou para ela e a xingou. Quando ele entrou na garagem de seu prédio, a vítima tentou impedir sua entrada e, ao sair do carro, foi agredida com socos e chutes, caindo e batendo a cabeça.



Moradores e um porteiro intervieram para separar a briga. A Polícia Civil investiga e a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. O advogado do policial diz que ele agiu em legítima defesa. O militar está afastado e sem porte de arma.



