Equipes atuam para reparar cratera após rompimento de tubulação em Vicente Pires (DF)

Uma cratera se formou na rua 8 em Vicente Pires, no Distrito Federal) devido ao rompimento da rede de abastecimento da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal), ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (11). A via está interditada enquanto a Secretaria de Obras, o Detran (Departamento de Trânsito) e a administração local trabalham na solução imediata do problema.



O administrador da região, Anchieta Coimbra, destaca que o trabalho integrado entre as equipes foi essencial para o início imediato da obra e resolução do problema. Luís Antônio Reis, presidente da Caesb, garante que o reparo será concluído até 0h, assegurando que não haverá falta d'água para os moradores. Segundo Reis, essa rede foi implantada em 1997 de forma informal e agora trabalhos são feitos para substituir as antigas instalações. A situação do trânsito será normalizada em breve após a conclusão das obras.



