‘Era muita raiva’, diz empresário agredido na saída de bar no Entorno do DF

O empresário espancado por dois homens na saída de um bar, em Luziânia, não esquece os momentos de terror, apesar do desmaio que seguiu os golpes sofridos. O corpo ainda carrega as marcas dos chutes, socos e golpes de faca proferidos pelo atual companheiro de uma ex-mulher da vítima e o pai do agressor.



“Era muita raiva para pouco desentendimento”, relembra a vítima, que não quis se identificar devido ao medo de represália. “Para levar faca para agressão, já saiu de casa querendo me matar”, afirma. O desentendimento teria começado em um bar, no último dia 10, por causa de ciúme. Porém, a vítima nega contato com a ex-mulher.



Pessoas que frequentavam o bar gravaram as cenas de violência, que resultaram no desmaio do homem agredido. Nas imagens, ele aparece caído enquanto o suspeito desfere chutes. A vítima foi socorrida e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Luziânia.