Erro no pedido: motoboy é humilhado por cliente durante entrega de lanche no Sudoeste

Na noite do último domingo (16), um motoboy se envolveu em uma discussão com um cliente na quadra 305 do Sudoeste, em Brasília . A briga teve início após um erro no pedido enviado pelo restaurante.



O entregador registrou a situação, insistindo várias vezes para que o cliente informasse o código de entrega. O homem alegou que quatro refrigerantes estavam faltando no pedido e afirmou ter passado o código, mas disse ter sido ameaçado posteriormente, inclusive pelas redes sociais.



Após o incidente, ambas as partes compareceram à delegacia para prestar depoimento. O entregador postou um vídeo nas redes sociais, onde aparece abalado e chorando. A Polícia Civil investiga o caso e recomenda relatar problemas diretamente na central de suporte do aplicativo de entrega.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!