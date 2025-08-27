Logo R7.com
‘Está impune’, diz mulher de motociclista sobre acusado de matá-lo atropelado em Brasília

Motorista indiciado por homicídio doloso continua em liberdade após incidente no Eixinho Sul

Cidade Alerta DF|Do R7

A família de Francisco Luiz Araújo, motoboy atropelado e morto na quadra 202 do Eixinho Sul, em Brasília, clama por justiça. O caso aconteceu em setembro do ano passado, quando o motorista Carlos Henrique de Souza Mesquita, de 22 anos, atingiu Francisco com o carro durante uma briga de trânsito.

O homem responde em liberdade por homicídio doloso, após imagens indicarem intenção de matar. Segundo testemunhas, Carlos teria jogado o veículo contra Francisco após a discussão, que morreu no local.

A esposa da vítima questiona a impunidade do motorista e clama por justiça: “Que ele responda pelo crime, porque está impune. Ele não pode viver em sociedade”. O caso segue sob investigação da 1ª DP da Asa Sul.

