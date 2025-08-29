Estagiária denuncia maus tratos a crianças em creche no Guará (DF)

Uma estagiária denunciou maus tratos a crianças em uma creche no Guará, Distrito Federal. A Polícia Civil começou a investigar após um áudio, enviado pela estagiária, descrever agressões. Ela relata que uma funcionária da creche espancou um menino, gritando e apertando o braço da criança. O advogado da creche chamou as imagens de impactantes e destacou a necessidade de apuração. Pais demonstraram preocupação com atitudes inadequadas dos funcionários da creche, que cuida de mais de 20 crianças.



