Estudante da UnB presa por tráfico de drogas pode pegar até 31 anos de prisão

Uma estudante de veterinária da Universidade de Brasília foi presa no Guará, Distrito Federal, nesta sexta-feira (13), acusada de tráfico de drogas. Segundo as investigações, ela produzia e vendia cogumelos alucinógenos contendo psilocibina, substância altamente tóxica.



As drogas eram embaladas com instruções de uso e anunciadas em redes sociais desde 2022. Além disso, eram oferecidas no campus da universidade. A estudante, de 30 anos, também foi indiciada por crime ambiental e exercício ilegal da medicina. Se condenada, ela poderá pegar até 31 anos de prisão. A Universidade de Brasília afirmou que acompanha o caso e colaborará com as investigações.



