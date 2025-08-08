Estudante de educação física morre após capotamento na Chapada dos Veadeiros (GO)

Yasmin Feck, de 20 anos, morreu em um acidente na rodovia GO-118, em Alto Paraíso (GO). O carro, conduzido por seu namorado, capotou enquanto ela estava sentada na janela. Ela foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, mas não sobreviveu. A Polícia Civil investiga se o motorista estava sob efeito de álcool, pois bebidas foram encontradas no veículo. Outros dois ocupantes não se feriram gravemente.



