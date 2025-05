Estudante sofre tentativa de assalto e acende alerta para crimes perto de escolas no DF

Na QR 211, em Santa Maria (DF), um estudante foi abordado por dois criminosos ao voltar da escola. Os assaltantes, que chegaram de bicicleta, agrediram a vítima ao tentar roubar seu celular. Um homem interveio com um pedaço de madeira, fazendo os bandidos fugirem. Um deles retornou ao local para pegar a bicicleta. O caso não é isolado; outros crimes similares foram relatados perto de escolas públicas do Distrito Federal, acendendo um alerta para segurança púbica.



