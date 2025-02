“Eu não guardo rancor daquele homem”, diz diarista baleada por delegado no DF

Oscelina Moura Neves de Oliveira, de 45 anos, recebeu alta médica após ser baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes durante um incidente em 16 de janeiro. A diarista estava na casa do acusado no Jardim Botânico, onde foi atingida por disparos. Ela passou por três cirurgias, perdeu o rim direito, parte do intestino, e ficou internada por mais de 40 dias. Além dela, outras vítimas, incluindo a esposa do delegado, Andrea Rodrigues, e a enfermeira Priscila Pessoa, também ficaram feridas. Mikhail foi preso pouco depois do crime e permanece detido. Apesar do trauma vivido, Oscelina afirma não guardar rancor do delegado: “eu não guardo rancor daquele homem. Eu não guardo rancor daquele dia. Eu não tenho mágoa”.



