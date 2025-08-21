“Eu pensei que ia morrer”, relata vítima de ataque de cães em Ceilândia (DF)

Uma mulher, identificada como Cláudia de Menezes, foi atacada por vários cães de rua em uma rotatória do Setor O, em Ceilândia (DF), enquanto retornava de uma consulta no dentista na tarde desta quarta-feira (20).



O motorista Rodrigo Anjo, que passava pelo local no momento do ataque, usou seu carro para afastar os animais e prestou socorro à vítima. Cláudia sofreu ferimentos nas costas e nos braços, precisando levar seis pontos.



“Eu pensei: ‘eu vou morrer’”, relatou a mulher. Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento no local. Cláudia já se recupera em casa após o incidente.



