Ex-companheiro agride e enforca duas mulheres em tentativa de feminicídio no DF

Duas mulheres, de 58 e 66 anos, foram brutalmente agredidas no Recanto das Emas, Distrito Federal. O ex-companheiro de uma das vítimas, identificado como Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, invadiu a residência da amiga de sua ex-companheira e tentou matá-las. A ex-companheira sobreviveu ao fingir estar morta. Após as agressões, Antônio fugiu, levando um celular. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Investigações apontam que Antônio pode estar usando um nome falso. "Eu fingi que estava morta, quando ele me largou e foi para minha amiga," relatou a vítima. Equipes policiais estão em busca do suspeito.