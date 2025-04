Expansão e inovação: mercado de saúde movimenta mais de R$ 350 bilhões por ano no país

O mercado de saúde no Brasil movimentou mais de R$ 350 bilhões em 2024. O país conta com 6.505 hospitais, sendo 2.701 públicos e 3.084 privados, segundo a ANHP (Associação Nacional de Hospitais Privados).



No Distrito Federal, são 46 hospitais, destacando-se por investir em tecnologia de ponta e expansão. A ANS (Agência Nacional de Saúde) registrou um lucro líquido de R$ 11 bilhões para o setor de saúde suplementar em 2024, um aumento de 271% em relação ao ano anterior.



Uma rede de hospitais de Brasília , com 78 unidades nacionais, está ampliando suas instalações, passando de 114 para 260 leitos, com foco em oncologia. O diretor Alisson Borges destacou a importância da tecnologia e a humanização no atendimento como fatores cruciais para fidelizar pacientes.



