Fã do Cidade Alerta DF abre as portas de casa e compartilha sua história de vida

No quadro Cidade Visita desta terça-feira (10), o fã do Cidade Alerta DF Valmir Rodrigues do Nascimento recebeu o apresentador Henrique Chaves em sua casa e compartilhou sobre sua trajetória de vida como ex-cozinheiro e atualmente motorista de aplicativo.



Natural do Maranhão, Valmir chegou a Brasília em 2014, onde iniciou sua carreira na cozinha antes de migrar para a profissão que exerce hoje. Durante a visita, ele apresentou a esposa, Sueli, e os filhos, ressaltando a importância da família em sua vida.



Valmir explicou que a mudança de carreira lhe proporcionou mais tempo para estar com os familiares. Apaixonado por pesca, recebeu da produção presentes especiais, incluindo um cooler para acompanhar suas aventuras. Atualmente, ele é um telespectador assíduo da programação da RECORD Brasília, destacando a relevância dos temas abordados e a presença do apresentador Henrique Chaves em seu dia a dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!