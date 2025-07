Faculdade Dulcina de Moraes fecha sem entregar diplomas e prejudica alunos

Mais de 50 alunos da Faculdade Dulcina de Moraes não receberam seus diplomas após a conclusão dos cursos, prejudicando suas carreiras acadêmicas e profissionais. Com a instituição fechada e não respondendo às tentativas de contato, muitos sentem a vida parada sem poder prosseguir com estudos ou trabalho.



A faculdade alega que desde 2022 perdeu autonomia para registrar diplomas devido a problemas administrativos com o MEC. Em resposta, uma empresa foi contratada para emitir diplomas digitais em até 90 dias, enquanto a Universidade de Brasília, responsável por registros, tem limitações. Os alunos buscam assistência legal e esperam uma resolução em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!