Falso advogado: criminosos usam dados de processos judiciais para enganar vítimas no DF

Golpistas têm se passado por advogados para enganar clientes de escritórios de advocacia no Distrito Federal. Usando dados de processos reais, os estelionatários informam falsamente que as vítimas ganharam ações judiciais e solicitam dinheiro para liberar supostos valores. Em um caso, uma cliente perdeu R$ 5.200. Segundo os advogados, os suspeitos têm acesso a um sistema exclusivo dos profissionais, por onde extraem as informações dos clientes. Denúncias foram feitas à Polícia Civil, que investiga os casos.