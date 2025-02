Falso cadeirante furta bateria de portão em condomínio em Arniqueira

Um homem que aparentava ser cadeirante invadiu um condomínio em Arniqueira e furtou uma bateria do portão. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (7) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver momento em que o suspeito se levanta da cadeira de rodas para entrar na guarita. Uma moradora relatou a surpresa com a ação, mencionando que furtos já ocorreram anteriormente no local. Ela afirmou que a comunidade não reconhece o suspeito e destacou a deficiência na segurança pública da região. A Polícia Militar foi acionada para investigar o caso.