Falso corretor é preso em motel do DF após golpes de quase R$ 1 milhão

Samir Silva Veras foi preso pela polícia civil em um motel na manhã desta quinta-feira. Ele é investigado por aplicar golpes se passando por corretor de imóveis e possui mais de 40 queixas registradas. Samir vendia o mesmo imóvel a múltiplas pessoas, prometendo pagamentos que nunca eram realizados. As vítimas relataram prejuízos entre 730 mil a um milhão de reais. A investigação revelou que ele usava uma imobiliária registrada em seu nome para realizar as transações fraudulentas. Ele enfrenta acusações de estelionato, apropriação indébita e lavagem de capitais. Uma das vítimas, que não quis se identificar, disse: "Não recuperei meu lote, mas ele vai pagar pelo que fez." A polícia alerta para a oferta de preços muito baixos, que podem indicar golpes.



