Falso funcionário de companhia elétrica furta R$ 10 mil em itens de comércio no DF

Um homem se passou por um funcionário da CEB (Companhia Energética de Brasília) para realizar furtos na região de Águas Claras, no Distrito Federal. Utilizando um uniforme antigo da companhia, ele invadiu uma barbearia na Avenida Pau Brasil, levando uma televisão e várias máquinas de cortar cabelo no último domingo (30), totalizando um prejuízo de aproximadamente R$10 mil.



Imagens de segurança mostraram o suspeito observando outras lojas no prédio, onde tentou arrombar portas, mas não conseguiu devido a alarmes e cadeados. A administração do edifício informou que a segurança não está inclusa na taxa do condomínio, o que tem gerado preocupação entre os lojistas.



