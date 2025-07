Falsos advogados usavam nome de governador do DF em golpes investigados pela polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio da polícia local, realizou uma operação no Ceará para cumprir dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de se passarem por advogados. Os criminosos usavam o nome do escritório do governador do DF, Ibaneis Rocha, para aplicar golpes na internet.



Celulares e um tablet foram apreendidos. Uma vítima perdeu R$ 9 mil, e um ex-deputado também foi alvo. Para evitar esses golpes, é importante desconfiar e verificar a legitimidade dos contatos, usando canais oficiais de comunicação e denunciando suspeitas à OAB.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!