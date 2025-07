Falta de energia no hospital de Samambaia (DF) gera preocupação entre pacientes

A falta de energia no Hospital Regional de Samambaia (DF), causada por um curto-circuito em um transformador na subestação interna, resultou na transferência de seis pacientes grávidas para o Hospital Regional de Taguatinga (DF).



O hospital utilizou um gerador para garantir o funcionamento dos equipamentos essenciais, especialmente na UTI. Segundo Neoenergia, a manutenção do transformador é responsabilidade do hospital. Não houve registro de agravamento no estado de saúde dos pacientes monitorados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!