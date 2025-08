Família acusa namorada de armar emboscada que terminou com morte de homem na frente da filha

Pedro Henrique Fraga da Cruz foi assassinado a tiros no Jardim Ingá, em Luziânia (GO), enquanto estava acompanhado da filha de 16 anos. A mãe de Pedro, Dona Vânia, suspeita que a namorada do filho esteja envolvida no crime, alegando que ela armou uma emboscada. "Eu tenho certeza que foi uma emboscada", disse.



Pedro foi baleado por um motociclista no momento em que chegava para encontrar a namorada. A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso, mas ainda não houve prisões. A filha da vítima, que presenciou o crime, declarou em áudio que não houve chance de defesa. "Ele já levantou a camisa e sacou a arma", descreveu. Os familiares buscam justiça para Pedro e esperam um desfecho rápido para o caso.



