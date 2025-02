Família alega negligência após adolescente morrer com infecção em hospital do DF

Miguel Fernandes Brandão, de 13 anos, morreu após passar 26 dias internado com uma infecção no Hospital Brasília, no Lago Sul. A família relata que, ao ser inicialmente atendido, Miguel recebeu alta apesar dos sintomas preocupantes, que incluíam febre alta e dificuldade para respirar. Posteriormente, ele foi levado novamente à unidade com piora dos sintomas e precisou ser internado, mas a bactéria Streptococcus pyogenes foi identificada tardiamente e ele não resistiu.



Segundo laudo, a morte foi causada por choque tóxico, desencadeado pela bactéria. Miguel tinha o sonho de ser jogador de futebol e era descrito pelos familiares como um menino alegre. A mãe, Genilva Fernandes, acusa o hospital de negligência e aponta a demora de um diagnóstico preciso e tratamento adequado como determinante no caso. A direção do hospital afirmou que não pode divulgar informações em respeito ao sigilo médico. O caso está sendo investigado pela 10ª delegacia de polícia do Lago Sul.