Família busca justiça: suspeito de assassinato no Gama continua foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de Christian Ataíde Ferreira de Faria, principal suspeito de assassinar Payblo Júnior em março, no Setor Leste do Gama (DF). Segundo relatos, Payblo foi atraído para uma emboscada e morto a tiros.



Na porta da 14ª Delegacia de Polícia, familiares, amigos e a comunidade clamam por justiça enquanto o suspeito permanece foragido, supostamente abrigado no Rio de Janeiro. A mãe lembrou do carinho constante do filho, reforçando a dor e a busca por respostas. A família espera que a justiça seja feita, com o autor sendo responsabilizado pelo crime.



