Família cobra justiça após morte de advogada 27 dias após cirurgia estética no DF

A família da advogada Elieni Prado Vieira, de 56 anos, busca justiça e denuncia a lentidão nas investigações sobre sua morte, ocorrida 27 dias após uma cirurgia estética realizada em maio de 2022 em um hospital particular no Lago Sul, em Brasília. O procedimento incluiu lipoaspiração e abdominoplastia.



Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi uma infecção abdominal associada à falta de circulação sanguínea no intestino. Apesar disso, os laudos periciais não apontaram erro médico, e o inquérito foi encerrado em abril do ano passado.



A família contesta a conclusão e aponta possível negligência no atendimento pós-operatório. O cirurgião responsável nega falhas e, por meio da defesa, afirma que acompanhou pessoalmente a paciente durante todo o processo de recuperação.



O caso é investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e está sendo analisado pelo Conselho Regional de Medicina, que declarou estar apurando todas as denúncias recebidas.



