Família de jogador de futebol encontrado morto em Valparaíso (GO) denuncia lentidão na investigação

Claudia sofre com a perda do filho, Thavisson da Silva, cujo corpo foi encontrado decapitado em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF, em 30 de maio de 2024. Ele desapareceu após sair de uma festa no Novo Gama (GO) em abril.



A polícia investiga o caso como homicídio, mas a família critica a falta de progresso, especialmente na coleta de depoimentos cruciais. O advogado da família destaca falhas na investigação. A polícia civil diz que as diligências estão em andamento para esclarecer o crime.



