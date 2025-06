Família de motociclista morto por motorista embriagado no DF exige pena máxima

A família do jovem motociclista Assis Silva Alves, de 24 anos, que faleceu após ser atingido por um carro na DF-475, na Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal, pede justiça e o cumprimento integral da pena para o motorista responsável. O condutor admitiu ter consumido álcool e dormido ao volante, e sua prisão preventiva já foi decretada.



“A gente espera que a justiça seja feita e que o autor pague pelo crime”, afirmou um dos familiares. De janeiro a maio deste ano, o Distrito Federal registrou aumento nos acidentes fatais causados por motoristas embriagados. A lei classifica esse crime como homicídio culposo, com penas que variam de cinco a oito anos de reclusão.



