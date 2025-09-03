Logo R7.com
R7 Brasília

Família pede Justiça por motociclista morto em acidente no Gama (DF)

Família de Assis da Silva Alves, 24 anos, busca justiça após morte em acidente na DF-475, na altura da Ponte Alta

Cidade Alerta DF|Do R7

Um motorista confessou ter dirigido sob efeito de álcool e invadido a contramão antes de atropelar o motociclista Assis da Silva Alves, de 24 anos. O acidente ocorreu no dia 14 de junho na DF-475, na altura da Ponte Alta do Gama (DF). A vítima estava a poucos metros do trabalho quando foi atingida.

"Desde o dia 14 de junho que a gente não tem paz. Ele era muito parceiro aqui em casa", lamenta a família. Apesar dos sinais claros de embriaguez do motorista e da confirmação pelo teste do bafômetro, ele foi solto após alguns dias. "O sentimento que fica para a gente é de impotência, de certa forma de impunidade", desabafa um familiar. O Ministério Público ofereceu denúncia e aguarda decisão judicial sobre o caso.

