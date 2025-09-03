Família pede Justiça por motociclista morto em acidente no Gama (DF)

Um motorista confessou ter dirigido sob efeito de álcool e invadido a contramão antes de atropelar o motociclista Assis da Silva Alves, de 24 anos. O acidente ocorreu no dia 14 de junho na DF-475, na altura da Ponte Alta do Gama (DF). A vítima estava a poucos metros do trabalho quando foi atingida.



"Desde o dia 14 de junho que a gente não tem paz. Ele era muito parceiro aqui em casa", lamenta a família. Apesar dos sinais claros de embriaguez do motorista e da confirmação pelo teste do bafômetro, ele foi solto após alguns dias. "O sentimento que fica para a gente é de impotência, de certa forma de impunidade", desabafa um familiar. O Ministério Público ofereceu denúncia e aguarda decisão judicial sobre o caso.



