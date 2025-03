Família pede respostas após desaparecimento de homem há mais de três meses no DF

Lucas Matheus Silva de Souza, de 27 anos, está desaparecido desde 6 de dezembro. Ele foi visto pela última vez acompanhado de seu amigo Dairon Vinícius, também desaparecido. Cinco dias após o sumiço, o carro de Lucas foi encontrado queimado na Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal.



A mãe de Lucas mantém a esperança de encontrar o filho, apesar do silêncio das autoridades. Ela relata a última conversa que tiveram, onde discutiram a participação de Lucas em um evento escolar dos filhos. Lucas é pai de quatro crianças.



Rumores falsos complicaram ainda mais a situação, como uma pista enganosa sobre ele estar em Minas Gerais. A investigação é conduzida pela delegacia de Brazlândia, mas a família ainda aguarda atualizações.