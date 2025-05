Família procura por homem desaparecido há uma semana no Entorno do DF

Uma família está em busca de Junio Gabriel Gomes Barbosa dos Santos, desaparecido desde o feriado de 1º de maio. Ele foi visto pela última vez no Setor Central do Novo Gama, no Entorno do DF.



Segundo a mãe, Junio tem problemas psicológicos e fugiu de casa após uma crise de ansiedade, vestindo uma blusa azul e um boné marrom. Informações podem ser repassadas pelo telefone (61) 98626-1197 ou pelo disque denúncia da Polícia Civil no 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!