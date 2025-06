Familiares de empresário morto por sargento no DF afirmam que crime foi premeditado

Ariston Ferreira Campos, de 50 anos, sargento aposentado do Corpo de Bombeiros e tatuador, entregou-se à polícia após ser acusado de matar o empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, de 44 anos, em Sobradinho, no Distrito Federal. O incidente ocorreu na última terça-feira (3), durante uma disputa relacionada a obras em imóveis vizinhos.



O homem alegou legítima defesa, afirmando ter sido ameaçado pela vítima. Câmeras de segurança capturaram sua chegada ao local antes do crime. Ravi, familiar da vítima, contestou a versão de Ariston, apontando desavenças anteriores e ameaças documentadas, e acredita que o crime tenha sido premeditado. A mãe de Joárdenes busca justiça e lamenta a perda do filho: “Eu só vou tirar o meu joelho do chão quando ele for condenado”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!