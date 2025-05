Familiares e amigos se despedem de policiais militares mortos em acidente no DF

Na noite da última sexta-feira (2), um grave acidente no Setor de Clubes Sul, em Brasília, resultou na morte de dois policiais militares. O soldado Lucas Souza Diniz Adorni, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local, foi velado no cemitério de Trindade, município de Goiás. Rafael Basílio Arnold dos Santos faleceu no hospital, após ser levado com traumatismo craniano grave. Ele foi velado no último domingo (4), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.



No veículo, também estavam Ana Flávia Vitor Campos, que passou por cirurgia e aguarda tomografia, e Bianca Bandeira César, que enfrentará nova cirurgia após procedimento emergencial. Outro policial foi atendido e recebeu alta. O carro colidiu violentamente com uma árvore, e a polícia está investigando as causas.



