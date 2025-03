Familiares se despedem do idoso que morreu atropelado na DF-180, próximo ao Gama

Familiares e amigos se despediram de Raimundo da Silva Carvalho, 64 anos. Ele foi atropelado por um carro na DF-180 enquanto caminhava pelo acostamento. O motorista dirigia de forma irregular, em zigue zague e na contramão, antes de perder o controle e colidir com uma árvore. O condutor não sobreviveu ao incêndio que se seguiu. A vigésima delegacia de polícia no Gama investiga as causas do acidente, considerando, problemas de saúde ou embriaguez ao volante.



