Famílias que estavam em área de risco são acolhidas na Câmara Legislativa do DF

Aproximadamente 60 pessoas, retiradas do Setor de Inflamáveis, no Lúcio Costa, pela Defesa Civil devido a riscos de incêndio e intoxicação, encontraram abrigo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. As famílias permaneceram no local após um protesto e estão provisoriamente alojadas em um corredor.



A Secretaria de Desenvolvimento Social ofereceu programas de suporte e assistência alimentar. Além disso, um projeto de lei aprovado visa liberar terrenos públicos para construção de habitação, oferecendo uma solução a longo prazo. Estima-se que 180 crianças estejam entre os desabrigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!