Feminicídio no DF: mulher é encontrada morta em casa com sinais de enforcamento

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um caso de feminicídio ocorrido no Recanto das Emas. Raquel Gomes Nunes, de 46 anos, foi encontrada morta dentro de casa nesta terça-feira (17), com sinais de violência e uma corda amarrada ao pescoço. O corpo foi localizado após vizinhos alertarem a família sobre um forte odor vindo da residência.



O principal suspeito é o companheiro da vítima, Fábio Santos, de 24 anos, que está foragido. Segundo vizinhos, o relacionamento, iniciado há apenas dois meses, era marcado por brigas constantes.



A denúncia de desaparecimento foi feita há uma semana por uma das filhas de Raquel, que havia registrado o sumiço na polícia. A investigação já conta com apoio da Polícia Civil e Militar de Goiás, e o histórico criminal do homem inclui violência doméstica, o que reforça a urgência na sua captura.



