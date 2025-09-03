Feminicídios crescem no DF: acolhimento a vítimas de violência pode evitar tragédias

O Distrito Federal registrou 18 casos de feminicídio de janeiro a agosto de 2025, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024. O último caso ocorreu na sexta-feira, dia 29 agosto, quando um homem foi preso por atropelar sua mãe.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o DF teve 82 tentativas de feminicídio no ano passado. Duas delegacias especializadas em Ceilândia e na Asa Sul oferecem atendimento às vítimas, focando em medidas protetivas e programas de acolhimento. Uma dessas vítimas relatou ter vivido um ciclo de violência desde o início do ano passado, destacando a importância do apoio recebido.



