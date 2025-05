Feminicídios recentes no DF reacendem alerta sobre a violência contra a mulher

No Distrito Federal, dois feminicídios foram registrados em menos de 24 horas. Em Ceilândia, na QNP 24/28, Liliane Cristina Silva de Carvalho, de 33 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro Rafael Moreira na presença dos filhos de 13, 11 e 9 anos. A criança de 11 anos chegou a ser atingida por um golpe de faca, mas foi atendida pelos bombeiros e não precisou ser encaminhada ao hospital. "Ele afirmou que, a princípio, foi por ciúmes", relatou o delegado responsável pelo caso.



Em Samambaia, na QR 421, Vanessa da Conceição Souza, de 32 anos, perdeu a vida nas mãos do companheiro Silvoneide Carvalho após um desentendimento. "Ele só pegou a faca e desferiu o golpe nela", declarou um sargento. Ambos os suspeitos foram presos e responderão por feminicídio.



