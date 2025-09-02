Filho é preso por agredir, atropelar e matar a mãe no Sol Nascente (DF)

Ângelo Franco, de 22 anos, foi preso no último sábado (30) sob suspeita de ter agredido e atropelado sua mãe, Claudia Regina Costa Guerreiro, de 56 anos. O crime ocorreu na Chácara 98 do Sol Nascente (DF), e o caso está sendo investigado como feminicídio pela delegacia especializada.



Segundo testemunhas, o suspeito era usuário de drogas e tentou furtar o celular da mãe para trocar por entorpecentes. Em uma tentativa de impedir a fuga do filho, Claudia foi atropelada e arrastada por cerca de 50 metros. Ela foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos.



O carro usado no crime foi encontrado abandonado com marcas de sangue. Ângelo já tinha passagens pela polícia por agressão, tráfico e outros delitos, e havia uma medida protetiva em vigor contra ele.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!