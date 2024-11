Final da Libertadores 2024: atleticanos e botafoguenses invadem Buenos Aires

O jornalismo da RECORD Brasília desembarcou em Buenos Aires, capital da Argentina, nesta quinta-feira (28), para acompanhar a movimentação que antecede a final da Copa Libertadores da América. O Estádio Monumental de Núñez será palco da decisão entre Atlético-MG e Botafogo, neste sábado (30), às 17h, e as torcidas dos clubes já marcam presença na cidade.



O Atlético-MG vai em busca do segundo título no torneio: levantou a taça em 2013, ao derrotar o Olimpia, do Paraguai, na final. Já o Botafogo tenta vencer a principal competição sul-americana pela primeira vez.