Fios caídos em Samambaia (DF) preocupam moradores pelo risco de acidentes

Na quadra 215 de Samambaia Norte (DF), moradores enfrentam fios caídos há aproximadamente dez dias. "A situação é horrível, os caminhões passam e vão quebrando o resto," relatou um morador. As empresas responsáveis não limparam após os serviços.



A CEB trocou um poste, mas deixou os fios soltos. Empresas de internet negam responsabilidade pela manutenção dos cabos, enquanto a administração local está em contato com a Neoenergia para resolver o problema e responsabilizar as operadoras.



