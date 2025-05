'Foi pavoroso', diz motorista sobre assalto violento a ônibus no Entorno do DF

Um motorista de ônibus da linha Cidade Ocidental para o Novo Gama, região do Entorno do Distrito Federal, viveu momentos de terror durante um assalto na DF-290. Dois homens armados com uma faca o renderam e realizaram um arrastão, levando celulares e bolsas dos passageiros. As câmeras de segurança do ônibus capturaram a agressividade dos assaltantes.



Cerca de 30 minutos após o crime, a dupla foi presa pela Polícia Militar de Goiás, recuperando alguns itens roubados. O motorista, que preferiu não se identificar, tentou manter a calma e relatou que os assaltantes aparentavam estar sob efeito de drogas. “Foi pavoroso, muito tenso e muito violento da parte dele”, lamentou a vítima.



