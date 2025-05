Foragido com 96 anos de condenação e envolvido em dez homicídios é preso no DF

O foragido do Centro de Progressão Penitenciária Adamilton Rodrigues de Brito, de 45 anos, foi preso em uma ação da Polícia Penal e da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) na região do Guará, no Distrito Federal. Ele é suspeito de liderar uma facção criminosa em Brasília e de estar envolvido em mais de 10 homicídios. As condenações somam 96 anos.



Durante a abordagem, foram encontradas duas armas e várias munições no veículo. Ele tentou se identificar com um nome falso e documentos falsificados antes da prisão por porte ilegal de arma e falsidade ideológica.



