Forte chuva derruba postes de luz e deixa Recanto das Emas sem energia

Dois postes caíram no Recanto das Emas devido à forte chuva, deixando a região sem energia desde as três da tarde. Enquanto equipes da Neoenergia trabalham para resolver o problema, não há previsão de quando a eletricidade será restabelecida. Os moradores foram aconselhados a manter a geladeira fechada para preservar os alimentos e a desligar aparelhos eletrônicos. A preocupação persiste quanto à segurança de outros postes antigos na área, que também apresentam rachaduras e podem representar risco. As melhorias prometidas pela Neoenergia incluem uma vistoria para abordar esses perigos potenciais.