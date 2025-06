Furto de fios deixa Ceilândia (DF) às escuras e moradores temem por segurança

Moradores da QNR, em Ceilândia, no Distrito Federal, enfrentam mais de duas semanas sem iluminação pública na principal avenida devido ao furto de fiação elétrica. A situação tem aumentado a insegurança, especialmente para mulheres e pessoas que pegam transporte público cedo.



A CEB (Companhia Energética de Brasília) reconheceu o problema e está trabalhando para resolver, mas não deu uma data precisa para a normalização do serviço, deixando os moradores apreensivos pela demora na solução.



