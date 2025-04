Furtos de hidrômetros e arrombamento em Samambaia Norte (DF) causam transtornos e prejuízos

Na quadra 406 de Samambaia Norte (DF), três hidrômetros foram furtados, deixando moradores sem água. No local, uma academia em reforma também foi alvo de criminosos, resultando em um prejuízo de R$ 4 mil.



A Caesb registrou 941 furtos de hidrômetros no Distrito Federal entre dezembro e janeiro do ano passado. Ao ser informado sobre os furtos, a Caesb reparou os danos ainda na manhã da sexta-feira. Caso seu hidrômetro seja furtado, ligue para o número 115 da Caesb e registre um boletim de ocorrência, usando o número do equipamento listado em sua conta de água.



