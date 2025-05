Galpão com combustível irregular no DF apresentava alto risco de explosão, diz ANP

Uma operação conjunta da Polícia Civil do DF e da ANP apreendeu 19 mil litros de combustível armazenados ilegalmente em um galpão no setor de Inflamáveis, em Lúcio Costa. O galpão apresentava sérios riscos de explosão devido às condições inadequadas de armazenamento, como tanques não autorizados e bombas improvisadas. Otomar Lustosa, chefe da fiscalização da ANP, destacou que a ação foi impulsionada por denúncias e chamou atenção para o risco que os consumidores correm ao optar por combustíveis mais baratos em locais clandestinos. O responsável pelo galpão foi preso em flagrante. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da ANP, disponível em todas as bombas de combustível.



