Gangue dos caramelos: cachorros causam prejuízos a lojistas na Cidade do Automóvel, no DF

Na Cidade do Automóvel, veículos são alvos de uma "gangue" de cães e gatos, resultando em latarias arranhadas e para-choques destruídos. As gravações de segurança flagraram a ação dos animais durante a madrugada, com prejuízos financeiros já ultrapassando R$ 20 mil. Neto, dono de uma loja, afirma que a situação persiste por 15 dias, afetando diversos estabelecimentos. "Estamos de mãos atadas", desabafa. Enquanto o administrador da cidade notifica a SEMA e outras autoridades, os empresários criam alternativas para resguardar seus veículos. "Guardamos os carros dentro das lojas", conta um dos empresários. O apelo é para que as autoridades atuem rapidamente na solução do problema.



