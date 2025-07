Golpe da mão fantasma: veja como funciona e como se proteger

O golpe conhecido como "mão fantasma" envolve criminosos que se passam por funcionários de bancos para obter acesso remoto às contas e dados das vítimas. Eles contatam pessoas aleatórias alegando problemas com suas contas e solicitam a instalação de aplicativos legítimos que permitem acesso aos dados do celular.



A Federação Brasileira de Bancos alerta sobre esse tipo de fraude desde 2022. É recomendado não compartilhar informações pessoais e sempre verificar diretamente com a instituição financeira antes de tomar qualquer ação.



