‘Golpe das panelas’: criminosos vendem produtos falsos e clonam cartões de vítimas no DF

Criminosos estão aplicando o golpe da panela no Distrito Federal, vendendo panelas falsificadas ou de baixa qualidade como se fossem de marcas renomadas. O golpe combina fraudes de produto e financeira com a clonagem de cartões durante as transações. A polícia alerta sobre os golpistas que atuam em estacionamentos e residências. Vitor, potencial vítima, relatou: "Eu achei muito esquisito a conversa, o jeito de abordar". Denúncias são essenciais para combater essa prática criminosa considerada estelionato.



