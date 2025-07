Golpe do colchão: clientes pagam, mas não recebem produtos após fechamento de loja

A Polícia Civil investiga um suposto golpe aplicado por uma loja de colchões em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Após o fechamento do estabelecimento, diversos clientes relataram que efetuaram compras, mas nunca receberam os produtos.



A cliente Lídia Gomes pagou R$ 2.600 por um colchão, enquanto Wendel de Jesus desembolsou R$ 1.400 por uma cama completa. Ambos informaram que os pagamentos foram realizados via Pix para contas de pessoas físicas, e não para o CNPJ da loja, o que despertou desconfiança.



As vítimas registraram boletins de ocorrência e abriram processos contra a empresa. De acordo com a Polícia Civil, ao menos cinco denúncias já foram formalizadas, os suspeitos foram identificados e os depoimentos continuam sendo colhidos.



Em nota, a administração do shopping onde a loja operava confirmou que o estabelecimento não integra mais seu mix de lojas e afirmou manter o compromisso com a transparência e o respeito ao consumidor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!